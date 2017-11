Aniversário – 1 de novembro

A festa de aniversário de O Almeirinense foi uma festa simples que serviu para reunir (alguns) colaboradores, ex-colaboradores e amigos do nosso jornal. Nestes minutos o mais importante foi mesmo a reflexão que se fez sobre o passado (gerações e gerações de pessoas passaram por este jornal que já faz parte da história de uma região). Nunca iremos agradar a todos, mas todos reconhecemos que há um elo de ligação entre o Padre Oliveiros e nós: é o Jornal O Almeirinense. No dia da festa dos 62 anos foi feito o anúnico que em 2018 a festa de aniversário terá maior dimensão e será assinalada com uma Gala no Cine Teatro de Almeirim. Por outro lado, e mesmo antes da tragédia dos fogos, estava decidido que seriam plantadas 62 árvores no concelho. Isso será feito por crianças dos

Agrupamentos de Escolas de Almeirim e Fazendas assim que o tempo o permitir. São duas grandes notícias a que se associam dados matemáticos: Estamos a caminho dos dois milhões de visualizações no site só em 2017 e a edição de 1 outubro foi a mais vendida em banca este ano. Estamos felizes pela festa do aniversário e por merecermos a confiança de todos vós. Obrigado Nota Na última edição do Jornal O Almeirinense por lapso, não fizemos referência a Eurico Henriques e Maria Emília Moreira, mas também estes dois vereadores se deslocaram na campanha com os seus carros. Fica feito o esclarecimento.

Valter Madureira