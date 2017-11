Acidente entre quatro viaturas na Ponte Salgueiro Maia provoca dois feridos, um deles grave

Um choque entre quatro viaturas provocou um ferido grave e um ligeiro, cerca das 18h56, desta quinta-feira, 23 de novembro, na Ponte Salgueiro Maia, no sentido Almeirim – Santarém.

Segundo foi possível apurar o choque entre as viaturas pode dever-se ao mau tempo que se fazia sentir àquela hora. Os feridos foram transportados para o Hospital Distrital de Santarém pelos bombeiros.

O acidente provocou o corte do trânsito no IC 10 durante mais de uma hora, estando de momento a fazer-se de forma condicionada.

No local estiveram 12 elementos dos Bombeiros apoiados por quatro viaturas. A Brigada de Trânsito da GNR tomou conta da ocorrência e está a investigar as causas do sinistro.

(em atualização)

Foto: Pedro Catrola