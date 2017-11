Partidos reunidos para grandes decisões de 2018. Impostos mantêm-se

Os partidos políticos vão estar reunidos, dia 6 dezembro, na primeira Assembleia Municipal depois da tomada de posse dos novos orgãos autárquicos.

Nesta reunião vai ser apreciada e votada a proposta de Orçamento para 2018 e Plano de Ação – Grandes Opções do Plano 2018. Em Almeirim este imposto está nos 0,4%.

Em outubro do ano passado, Pedro Ribeiro disse que “gostava de baixar impostos, mas não sou capaz. Podemos ter recebido mais 800 mil euros, mas com o aumento do IVA da eletricidade, das refeições e transportes gastamos mais 250 mil euros, na derrama foram-nos retirados 150 mil, para o Fundo Apoio Municipal damos 100 mil, vamos amortizar 500 mil de empréstimos e na educação perdemos 100 mil euros/ano. Aqui já está mais do que aquilo que recebemos. Eu sei que ficava bem diminuir, mas era irresponsável. Mesmo que a medida não dê votos, eu não alinho”, disse Pedro Ribeiro.

Está também previsto votar as propostas da Câmara para as taxas que vão vigorar em 2018 do Imposto Municipal sobre Imóveis e derrama.