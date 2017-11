Empresário almeirinense duplamente premiado

O empresário agrícola almeirinense, Gonçalo Santos Andrade, foi duplamente premiado na IV Gala

“Frutas e Legumes de Portugal”, que decorreu durante a Tecfresh, no CNEMA, em Santarém.

Num jantar de homenagem aos produtores de frutas e legumes, Gonçalo Santos Andrade subiu ao

palco duas vezes, uma para receber o prémio de exportação, em nome da Lusomorango e

novamente para receber o prémio Produção dos produtos nacionais no exterior, em nome da

Portugal Fresh.

Gonçalo Santos Andrade é sócio da Lusomorango, empresa pela qual se tornou o presidente da Portugal Fresh, a associação para a promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal e que exportou em 2016 mais de 1310 milhões de euros.

Dentro de poucos dias, Gonçalo Santos Andrade vai encerrar o III Congresso da Portugal Fresh que vai contar com a participação do Ministro da Agricultura, Capoulas Santos, do Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral (por confirmar) e do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação,

Luís Medeiros Vieira.