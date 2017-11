Almeirim perto da geminação com Dreux

Eurico Henriques esteve em Dreux a convite da Associação Portuguesa para retomar contatos antigos e estabelecer geminação.



O vereador com os pelouros do Património cultural e arquitetónico, museu e centro de Interpretação h istórica foi recebido na autarquia local e abordou várias questões relacionadas com a possível geminação.

Há em Dreux cerca de 600 famílias de portugueses, a Associação tem um grupo de folclore que representa o folclore ribatejana – de Almeirim e Fazendas de Almeirim, com o mesmo vestuário e danças.

O vereador esteve em França entre os dias 17 e 20 de novembro.